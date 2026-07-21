ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್: ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧು!!
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡದ ಸಲಹೆಗಳೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 21, 2026 at 12:06 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಆಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಂಧು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
PV Sindhu said, “I reached out to Virat bhai at one of the lowest points of my career. Injuries were piling up, the results weren’t coming, and I just needed someone who understood. I met Virat the very next day, what we spoke about will always stay between us. But I’ll always be… pic.twitter.com/EwNhzlUVYa— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 20, 2026
"ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ ಗೆ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ".
"ಅವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಪತಿ ದತ್ತ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತಿವೆ. ಕೆಲವರ ಸಲಹೆಗಳು ಎಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳೆ ಸಾಕ್ಷೆ" ಎಂದು ಸಿಂಧು ವಿವರಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಜಪಾನ್ನ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಸತತ ಎರಡು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 21-17, 21-17 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
PV SINDHU BECOMES THE FIRST EVER INDIAN TO WIN THE JAPAN OPEN! 🇯🇵🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) July 19, 2026
- Sindhu defeats Home Favourite and Three-time World Champion Akane Yamaguchi
QUEEN SINDHU FINALLY WINS S750
TITLE! pic.twitter.com/mJQONE5NwQ
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿಂಧು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಧು ಚೀನಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಟ್ಲರ್ ಉನ್ನತಿ ಹುಡಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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