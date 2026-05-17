ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ!
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 17, 2026 at 8:28 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಇದೀಗ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬೆಥೆಲ್ (11) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ, ವಿರಾಟ್ (58 ರನ್) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿರಾಟ್ 19 ವರ್ಷಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 500+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ 500 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿರಾಟ್, 16 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ .
ವಿರಾಟ್ 500+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಋತುಗಳು
500* ರನ್ಗಳು - 2026
657 ರನ್ - 2025
741 ರನ್ - 2024
639 ರನ್ - 2023
530 ರನ್ - 2018
973 ರನ್ - 2016
505 ರನ್ - 2015
634 ರನ್ - 2013
557 ರನ್ - 2011
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 500+ ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 9
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ - 7
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ - 7
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ - 5
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಗೇಲ್, ಬಟ್ಲರ್, ಡಿ ಕಾಕ್, ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ - ತಲಾ ಮೂರು ಬಾರಿ
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್-ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 50+ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 210 ಬಾರಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ 50+ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ಕೋಟೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೈನ್ಯ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ; ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ