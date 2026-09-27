ಆ ಟೂರ್ನಿ ನನಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿರಲಿದೆ; ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ
ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2026 at 3:54 PM IST
ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಂಡವು ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸದೃಡವಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ತಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಬೇರೆಯೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. 50 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸುಮಾರು ಎರಡೂ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಟಗಾರರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 37 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 37 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,795 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 59.83 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಐದು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 117 ರನ್ಗಳು. ಕೊಹ್ಲಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, 2023 ರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ
ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 302 ಏಕದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 14,941 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 58.59 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 54 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 79 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಕೋರ್ 183. 37 ವರ್ಷದ ಕೊಹ್ಲಿ 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
ಭಾರತವು 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಆಡಲಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
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