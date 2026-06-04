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ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಿಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 11:19 AM IST

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ಜೂನ್ 13 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ (ODI) ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

IPL 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿದಯೇ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೇ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇವೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೋಹಿತ್​ IPLನ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಆಗಿ ಆಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ವಿರಾಟ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: 2026ರ IPLನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 675 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 75 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗಿನ ವರದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಫಾರ್ಮೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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IND VS AFG ODI SERIES
VIRAT KOHLI INJURY
VIRAT KOHLI HAMSTRING INJURY
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