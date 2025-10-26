ETV Bharat / sports

ಅಭಿಮಾನಿ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಧ್ವಜ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ; ಕಿಂಗ್​ ದೇಶಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಡ್ರೇಸ್ಸಿಂಗ್​ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಳ ಬಿದ್ದ ಫ್ಲಾಗ್​ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Virat Kohli India flag Viral Video: ಶನಿವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೋಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರೇ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 121 ರನ್‌ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ 168 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 236 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವೈಟ್‌ವಾಶ್ ನಿಂದ ಪಾರಾಯ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಸ್ಟಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬರು ವಿರಾಟ್​ ನೋಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳ ಬೀಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿನ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವಿರಾಟ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20) 18,436 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೊಹ್ಲಿ 18,437 ರನ್​ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಈಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 236 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ನಂತರ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ 38ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೊತೆಗೆ ಸರಣಿಯ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ಅ.29 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಗಕ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ: ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್

