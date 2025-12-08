ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ; ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 8, 2025 at 5:22 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪು ಕಂಪನಿ 'ಅಜಿಲಿಟಾಸ್' ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು 'ಪೂಮಾ. ಇಂಡಿಯಾ' (ಪೂಮಾ) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 2025ಕ್ಕೆ ಪೂಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್, "ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ನನಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
Today marks the beginning of an exciting new chapter straight from my heart. A new journey begins for one8 and Agilitas, driven by purpose and ambition. Taking one8 home to Agilitas. pic.twitter.com/mZDoKitq2c— Virat Kohli (@imVkohli) December 8, 2025
ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪೂಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ಗಾಗೊ, ಪೂಮಾ ನೀಡಿದ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮರುಒಪ್ಪಂದದ ಆಫರ್ ವಿರಾಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೂಮಾ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಪ್ಪಂದ: ವಿರಾಟ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಪೂಮಾ ಜೊತೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 110 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ವಿರಾಟ್ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಂಪನಿ: ಪೂಮಾವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ One8 ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಉಡುಪು, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ಉತ್ಪಾದನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ One8 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪೂಮಾ ಶೋರೂಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ One8 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ One8 ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿ, ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಟೈರ್ಸ್, ಬೂಸ್ಟ್, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್, ಮಾನ್ಯವರ್, ಮೈಂತ್ರಾ, ರಾಂಗ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟರ್, ವಿವೋ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು 274 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 668 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 510 ಮಿಲಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
