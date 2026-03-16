ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ!!
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 8:48 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಈ ತಿಂಗಳು 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಹ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 'ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RCB ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 16, 2026
"ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಎಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೀಮರ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗಲ್ಲಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ವೇಗಿ-ಕಮ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ತಂಡ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮಾರ್ಚ್ 28 - RCB vs SRH - ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 5 - RCB vs CSK - ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 10 - RR vs RCB - ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗುವಾಹಟಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 12- MI vs RCB - ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನ, ಮುಂಬೈ
