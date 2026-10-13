ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೊಂದಲ!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2026 at 5:54 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, 37 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
VIRAT KOHLI ON LINKEDIN 🇮🇳🔥 https://t.co/dTMz2fTdON— Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2026
ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, one8 ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸುವ ಭಾರತವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಣೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್, "ನಾನು ಅಜಿಲಿಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು One8World ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಗರ (ದೆಹಲಿ)ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ One8World ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕನಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗೋಣ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಖಾತೆ ಕುರಿತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ
ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ: ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ 'ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್' ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಖಾತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
🚨 BIG BREAKING: VIRAT KOHLI IS NOW ON LINKEDIN!🚨 Bro has conquered cricket, built a massive brand, and now he's entering LinkedIn! From chasing records to building an empire. The King never stops! https://t.co/We1YcUss4B— manzur shaban (@Manzurshaban123) October 13, 2026
ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5,000 ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಇದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯವಾಹರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಲಿ ಈ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 36 ವರ್ಷದ ಐಸಿಸಿ ಅಂಪೈರ್ ನಿಧನ; ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಯ್ ಶಾ