ETV Bharat / sports

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ!

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 12:02 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಜಯ ಹಜಾರೆ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡದೆ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ‌ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಸೋಮವಾರ ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಯೋಗ ಅಬಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ‌ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಬದಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ‌ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬದಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸಸ್ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ: ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 24) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಮುನ್ನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ವಿರಾಟ್, ದೆಹಲಿ ಪರ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಿತ 229ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಜನವರಿ 8 ರವರೆಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯವು ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಅನುಜ್ ರಾವತ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ಎ ದಾಖಲೆ: ​ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 341 ಲಿಸ್ಟ್​​ A ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 57.11ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 15,934 ರನ್​ಗಳನ್ನು​ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 57 ಶತಕ, 83 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಲಿಸ್ಟ್​ Aನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ರನ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)

ದೆಹಲಿ ತಂಡ: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಣಾ, ಯಶ್ ಧುಲ್, ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ತೇಜಸ್ವಿ ದಹಿಯಾ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಹೃತಿಕ್ ಶೋಕೀನ್, ಹರ್ಷ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಸಿಮರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ದಿವಿಜ್ ಮೆಹ್ರ, ಆಯುಷ್ ದೋಸೆಜ, ವೈಭವ್ ಕಡ್ಪಲ್, ರೋಹನ್ ರಾಣಾ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡ: ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ರಿಕ್ಕಿ ಭುಯಿ, ಶೇಕ್ ರಶೀದ್, ಮರ್ತಾಲಾ ಧನುಷ್, ಸಾಯಿ ಸಂದೀಪ್, ಜಿ.ಆರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್, ಕೆ.ಎಸ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಯಾರಾ ಸಂದೀಪ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತ್ರಿಪುರಾನಾ ವಿಜಯ್, ಮರಮರೆಡ್ಡಿ ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್, ಭೋಧಲ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಕರ್ ಭರತ್, ಎಸ್‌ಡಿಎನ್‌ವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು, ಜಗರ್ಲ್ಪುಡಿ ರಾಮ್, ಚೀಪುರಪಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀಫನ್.

ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು

  • ಎ ಗುಂಪು - ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪುದುಚೇರಿ, ತ್ರಿಪುರ, ಕೇರಳ.
  • ಬಿ ಗುಂಪು - ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬಂಗಾಳ, ಬರೋಡಾ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಚಂಡೀಗಢ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ವಿದರ್ಭ.
  • ಸಿ ಗುಂಪು - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಮುಂಬೈ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ.
  • ಡಿ ಗುಂಪು - ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಸರ್ವೀಸಸ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇಸ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ಬಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್

Last Updated : December 23, 2025 at 2:09 PM IST

TAGGED:

VIRAT KOHLI
VIJAY HAZARE TROPHY VIRAT KOHLI
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ
BENGALURU
VIJAY HAZARE TROPHY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.