ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ? ಆರ್ಸಿಬಿಗರಿಗೆ ಹೈ ಟೆನ್ಶನ್
ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ
Published : May 26, 2026 at 5:46 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 50.63ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 163.82 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 557 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 17 ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ 26.40ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 396 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 121.10 ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 70* ಆಗಿದೆ (2011 ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದೆ). ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜೆಟ್ಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಐದು ಬಾರಿ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿಗರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನಡುವಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಗುಜರಾತ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವು ಆರ್ಸಿಬಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 255 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಅವರ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
