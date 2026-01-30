ETV Bharat / sports

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆ; ಕಾರಣ ಬಯಲು!

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಆಗಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 30, 2026 at 1:35 PM IST

Virat Kohli Instagram: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಕಾಸ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈಪ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನವರಿ 2026ರ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

274 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಗೇಜಿಂಗ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಯ್ತು. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಕಾಸ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಹ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವರ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಖಾತೆಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ 'ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್' ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮೆಟಾ ಅಥವಾ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಆಗಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕವೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಆಸೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 93 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 124 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ?: ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಿದ್ದು ಇದು ಜೂನ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

