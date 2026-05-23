ETV Bharat / sports

ಹೆಡ್​ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ!!

SRH ಮತ್ತು RCB ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಂತರ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ ಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 12:59 PM IST

|

Updated : May 23, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (56), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (79) ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (56) ಅರ್ಧಶತಕ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 254 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮಾತ್ರ 56 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (44 ರನ್​) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 55 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರು ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ - ಹೆಡ್​ ವಿವಾದ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹೆಡ್​ಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್​ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ವೇಳೆ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ಏನೊ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ್ದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿರಾಟ್, ಸಾಕಿಬ್​ ಹುಸೆನ್ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ವಿರಾಟ್​ ಕೇವಲ 15 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್​ ಕಾಲೆಳೆದ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ನಾನು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಔಟಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೆಣಕಿದರು. ಇದು ವಿರಾಟ್​ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೋಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯ ಬಳಿಕ ಶೇಕ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್​ ಹೆಡ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶೇಕ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಡ್​, ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದರೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೊಹ್ಲಿಯ ನಡೆ ಆಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ ​ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ: ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ

Last Updated : May 23, 2026 at 1:47 PM IST

TAGGED:

VIRAT KOHLI
VIRAT KOHLI TRAVIS HEAD FIGHT VIDEO
SRH VS RCB HIGHLIGHTS
VIRAT KOHLI IGNORES HANDSHAKE
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.