ಕೋಚ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ರೂಮ್‌ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕೊಹ್ಲಿ: ವಿಡಿಯೋ

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೋಚ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 11:15 AM IST

Virat Kohli Ignored Gambhir Video: ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 17 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಅವರು ಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹರಿಣ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 120 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 135 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳಿದ್ದವು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಫಾರಿ ಪಡೆಗೆ 349 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ನಂತರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 11 ರನ್​ಗಳಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಮುಖ​ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಬ್ರಿಟ್ಜ್ಕೆ (72 ರನ್​), ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್​ (70), ಕಾರ್ಬಿನ್​ ಬಾಷ್​ (67) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಸಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹರಿಣ ಪಡೆ 17 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು. ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಗಂಭೀರ್ ​ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೇ ಕೊಹ್ಲಿ?: ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್​ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಹೊರತೆಗೆದು ಗಂಭೀರ್​ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ಕೋಣೆ ಒಳಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಪ್ರಿಯರು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ,​ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕೊಹ್ಲಿ: ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸ್ವರೂಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದೇವರು ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದರಲ್ಲೇ 51 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿರಾಟ್​ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 52 ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 83 ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 3ರಂದು ರಾಯ್​ಪುರ್​ನ ಶಹಿದ್ ವೀರ್​ ನಾರಾಯಣ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

