"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ"; ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2026 at 8:45 PM IST
ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದಿನ ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್' ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್-ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ಏನೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ... ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು".
Virat Kohli did not fulfill his promise - Amit Mishra Baith & Bol Ep 009 is releasing today 6 P.M. on Youtube. Facebook. Spotify #Baithandbol #AmitMishra #Cricket https://t.co/ndE4zjIVIu— Aakash Chopra (@cricketaakash) October 23, 2026
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಾನು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು, 'ಏನಾಗಿದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ವಾರಗಳು ಕಳೆದವು, ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೆಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ನಾನು ಸುಸ್ತಾದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ನನಗಿಂತಲೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಮಿತ್ ತೀವ್ರ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೀಗಿತ್ತು
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ 22 ಟೆಸ್ಟ್, 36 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 10 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 76 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 64 ಔಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 16 ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. 2015 ರಿಂದ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಇದು ಅಮಿತ್ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು.
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