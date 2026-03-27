IPL 2026; ಬೃಹತ್​ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ!!

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 3:25 PM IST

Updated : March 27, 2026 at 3:45 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ , ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೇ ಅವರು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 300 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 357 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 300 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗೆ (ಕೆಕೆಆರ್, ಕೆಎಕ್ಸ್‌ಐಪಿ, ಪಿಬಿಕೆಎಸ್, ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ (ಡಿಸಿಎಚ್ ಮತ್ತು ಎಂಐ) ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್‌ ಪರ 22 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರ 300 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 267 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 259 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 113* ಆಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 291 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 771 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು (ಟಾಪ್ 5)

357 - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

302 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

291 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

264 - ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ

251 - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜೂನ್ 4 ರಂದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮಾರ್ಚ್ 28 - RCB vs SRH, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 5 - RCB vs CSK, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 10 - RCB vs RR, ಗುವಾಹಟಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 12 - RCB vs MI, ಮುಂಬೈ

ಏಪ್ರಿಲ್ 15 - RCB vs LSG, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 18 - RCB vs DC, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 24 - RCB vs GT, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 27 - RCB vs DC, ದೆಹಲಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 30 - RCB vs GT, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌

ಮೇ 7 - RCB vs LSG, ಲಕ್ನೋ

ಮೇ 10 - RCB vs MI, ರಾಯ್‌ಪುರ

ಮೇ 13 - RCB vs KKR, ರಾಯ್‌ಪುರ

ಮೇ 17 - RCB vs PBKS, ಧರ್ಮಶಾಲಾ

ಮೇ 22 - RCB vs SRH, ಹೈದರಾಬಾದ್‌

