2026ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 2, 2026 at 4:16 PM IST
Virat Kohli Record: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025 ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 339 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 9,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 259 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 8,681 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 267 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 7,046 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15000 ರನ್: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 443 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು 15,000 ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು 296 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 14,557 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 452 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 18,426 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಚಿನ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 11 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 623 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 27,975 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (28,016 ರನ್) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಕೊಹ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ 2010ರಲ್ಲಿ ಟಿ20ಐ, 2011ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 308 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 58.46ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 53 ಶತಕ ಮತ್ತು 76 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 14559 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 183 ಆಗಿದೆ. 123 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ 210 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 30 ಶತಕ ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 46.85ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 9230 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ 125 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 38 ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 4188 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 259 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 8,681ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಶತಕ ಮತ್ತು 63 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದು ಇವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
