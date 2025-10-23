ETV Bharat / sports

IND vs AUS; 17 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ; ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆದ ಕೊಹ್ಲಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Virat Kohli
Virat Kohli (IANS)
Ind vs Aus 2nd ODI: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಲೇಡ್​ನ ಓವಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಂದ ನಾಯಕ ಶುಭಮ್​ನ್​ ಗಿಲ್ ರೋಹಿತ್​ ಜೊತೆ ಗೂಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್​ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು 9 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್​ ಬೌಲರ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ​ಎಸೆದ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್​ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಔಟ್​ ಅಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರೇ ನಂತರ ಬಂದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಕೊಹ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜೇವಿಯರ್​ ಎಸೆದ 6ನೇ ಓವರ್​ನ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ LBW ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸತತ ಎರಡನೇ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.

