ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆ
ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 11:43 AM IST
Virat kohli Records: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ನೀಡಿದ್ದ 193 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 105 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 78ನೇ ರನ್ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
Sight to sore eyes. 😍 pic.twitter.com/kZNNOUev0d— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 13, 2026
ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ಕೊಹ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 14000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 14,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 409 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 423 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ 14,000 ಟಿ20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (14562), ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (14482), ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ (14449), ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (14284) ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (14200) ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
The pitch is his canvas. 🖼️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 13, 2026
The bat is his brush. 🖌️
The runs are his art. 🤌
1️⃣4️⃣K T20 runs for our 1️⃣8️⃣(𝐕)𝐊 𝐆𝐨𝐥𝐝. ✨❤️ pic.twitter.com/AzSRW8YQJo
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ: ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಿಂದ (2008) ಆಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ತಲಾ 278 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊಹ್ಲಿ 279 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ, ಅವರು ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 279 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ: 278 ಪಂದ್ಯಗಳು
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 278 ಪಂದ್ಯಗಳು
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ: 265 ಪಂದ್ಯಗಳು
ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್: 257 ಪಂದ್ಯಗಳು
ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಕೊಹ್ಲಿ
ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಸಮ: ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ 21ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (21) ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. 18 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
𝗟𝗢𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗛𝗟𝗜. 👑— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 13, 2026
𝗟𝗢𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗬 𝗛𝗘 𝗥𝗘𝗜𝗚𝗡. ❤️🔥
The Chase Master doing what he does best. His 9️⃣th #TATAIPL century in Red, Blue, and Gold and it’s a knock that we’re not going to forget any time soooon. 👊🔥 pic.twitter.com/MIh4TywHd3
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್: ಸದ್ಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 9040 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೇ ಇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 7289 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 9040 ರನ್ಗಳು
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 7289 ರನ್ಗಳು
ಶಿಖರ್ ಧವನ್: 6769 ರನ್ಗಳು
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್: 6565 ರನ್ಗಳು
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್: 5699 ರನ್ಗಳು
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ: 5528 ರನ್ಗಳು
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ: 5439 ರನ್ಗಳು
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ: 5250 ರನ್ಗಳು
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್: 5162 ರನ್ಗಳು
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್: 5134 ರನ್ಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ 9ನೇ ಶತಕ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ 9ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 9 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು, ಜೊತೆಗೆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 3 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (2) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಇದಾಗಿದ್ದು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ನಂತರ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
9️⃣th century 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙤𝙣 𝙘𝙪𝙚 for King Kohli in the #TATAIPL! 🤌🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 13, 2026
This knock was coming: we all felt it, and he went out and did it. 🥹❤️ pic.twitter.com/N3ZhC3Z76k
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ 10 ಟಿ20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (10 ಶತಕಗಳು) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (22) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (13) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ (14,000+) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (12,491 ರನ್) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 34.27ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 150.80ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 377 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ - ಮುಂಬೈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!!