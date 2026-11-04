ಕೇವಲ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 12:29 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಈಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಭಾರತದ ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕಂಬೋಜ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 40.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 185 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ 186 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಭಾರತ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 9 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Most Runs at No.3 in ODI (Average) 13000 - 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶 (61.61)* 12662 - Ricky Ponting (42.48) 9747 - K Sangakkara (44.71) 7774 - Jacques kallis (45.72) 6504 - Kane Williamson (51.61) 6054 - Babar Azam (55.54) 5525 - Joe Root (53.12) VIRAT KOHLI THE GREATEST https://t.co/U1MKPwfm3K— ᑕᖇIᑕ𝗠𝗢𝗥𝗧𝗔𝗟𝗦💀 (@IAFislife) November 4, 2026
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ
ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 13000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು 12,988 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 13 ಸಾವಿರ ರನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು 12 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು.
ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 42.49 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 12,662 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 44.71 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 9,747 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ (7774) ಮತ್ತು ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ (6504) ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
13000 ರನ್ - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ)*
12662 - ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
9747 - ಕೆ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ )
7774 - ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ )
6504 - ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
6054 - ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
5525 - ಜೋ ರೂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)*
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