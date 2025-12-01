ETV Bharat / sports

ಟೆಸ್ಟ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Virat Kohli on Test Comeback: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಸದ್ಯ ನಾನು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ನಿನ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಅವರು, "ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ, "ಹೌದು ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಿಚ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೊಹ್ಲಿ, "ಆರಂಭಿಕ 20ರಿಂದ 25 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಚ್​ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದರು.

ಬಳಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ನನ್ನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟೆಸ್ಟ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಬೇಕು" ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮ (AP)

ಭಾರತ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಸತತ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋಲು ಕಂಡ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರು ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. "ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳಷ್ಟೇ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

