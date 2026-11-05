"ಆ 43 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ": ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏಕದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2026 at 4:26 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದು 38ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು 55 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 80 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ 43 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2012ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 183 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು, 2012ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 133 ರನ್ ಮತ್ತು 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ 85 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದು ಆಗಿತ್ತು.
Birthday special! 😍 Over the years, #ViratKohli has played countless iconic innings, but which one comes out on top? Find out! 📹 Watch him soon in #INDvSL 3-match ODI series 👉 Starts 13th DEC https://t.co/ookEDInLNc— Star Sports (@StarSportsIndia) November 5, 2026
ಆಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2013ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ 43 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲಾಯಿತು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 5 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಪರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ ಆಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸ್ಕೋರ್ 19/1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (31) ಅವರೊಂದಿಗೆ 41 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿಯಿತು, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 66 ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು. ಆಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ 33 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 129 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 124 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 2012 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 133 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 43 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ
ಇಂದು 38ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿವೆ ಮುರಿಯಾಲಾಗದ 10 ದಾಖಲೆ!