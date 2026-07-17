ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ; ದ್ರಾವಿಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್!!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 17, 2026 at 11:28 AM IST
Virat Kohli Records: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 65 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ 78ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ (ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದಂತಕಥೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ವಿರಾಟ್, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಆರಂಭದಿಂದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಂಡ ವಿರಾಟ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 50 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
Most Intl Runs in England (Indians)— Niraj Kumar Kushwaha (@Nirajku11362609) July 16, 2026
2646 - 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶*
2645 - Rahul Dravid
2626 - Sachin Tendulkar
2308 - Rohit Sharma
1949 - Sourav Ganguly
1869 - MS Dhoni
New Record 👏
ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 75 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2646 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ದ್ರಾವಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 46 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 56 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 55.1ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2645 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 2733 ರನ್
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ - 2645 ರನ್
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ - 2626 ರನ್
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 2298 ರನ್
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ - 1949 ರನ್
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ - 1869 ರನ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ (3402), ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (3348), ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (2833), ಮತ್ತು ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್ (2799) ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 19 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (18) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ODI ಅರ್ಧಶತಕ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೆನಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 30ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ 29 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 17 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 33.21ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,096 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 51.03 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 1378 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 192 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Another day, another Tendulkar record falls to the great Virat Kohli... 🐐 pic.twitter.com/ICegtmDTZR— Kohlistic🔥 (@Kohlistic18) July 16, 2026
ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ
ಕೊಹ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅವರ 561ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ 560 ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (664), ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ (652), ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (594) ಮತ್ತು ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (586) ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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