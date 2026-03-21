ETV Bharat / sports

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಹ್ಲಿ!! ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಡಕ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ
ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 21, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಳೆದ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಚ್​ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್​​, "ಹೊಸ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹರಾಜು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ: ಅಶ್ವಿನ್

"ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಿಸ್, ತಂಡದ ಬಸ್​ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ!; ಏನಾಯ್ತು?

TAGGED:

RCB
VIRAT KOHLI
RCB SQUAD
ಆರ್​ಸಿಬಿ
IPL 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.