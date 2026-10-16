19 ಬೌಂಡರಿ, 8 ಸಿಕ್ಸರ್, 173ರನ್! ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ತತ್ತರ!
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ವಿನೂ ಮಂಕಡ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 173 ರನ್ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 16, 2026 at 8:59 PM IST
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲೈಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 18 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಚಂಡೀಗಢ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 143 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 173 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 289 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಶ್ವಿ ಆಯ್ತು.
ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರ್ಯವೀರ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅರ್ನವ್ ಬುಗ್ಗಾ (47 ರನ್) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 98 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಅರ್ನವ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ಅಭಿಲಾಷ್ ಸಿಂಗ್ (18 ರನ್) ಮತ್ತು ಶಾಂತನು ಯಾದವ್ (27 ರನ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಚಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 289ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. 46ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ದುಗ್ಗಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
Virender Sehwag's son Aaryavir smashes a 143-ball 173 for Delhi U-19 in Vinoo Mankad Trophy. Lone bright spot in another poor campaign for the team. DDCA used to boss U-19s... multiple India U-19 captains from the state but a sorry state of affairs. Wholesome changes in squad for last group game but coaches, selectors remain intact :)— Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) October 16, 2026
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನೆನಪಿಸಿದ ಆರ್ಯವೀರ್
ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೋಲುವಂತಿತ್ತು. ಅವರು 173 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 19 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರು ಚಂಡೀಗಢದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಥ್ ಗುಪ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಚಂಡೀಗಢ ಪರ ರೂಪೇಶ್ ಯಾದವ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಚಂಡೀಗಢ 41.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 293 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಚಂಡೀಗಢ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೂಪೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ 167 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ರೂಪೇಶ್ 125 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 167 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮೀತ್ ದಹಿಯಾ ಕೂಡ 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ 175 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು, ದೆಹಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸೋಲು
ಚಂಡೀಗಢ ತಂಡವು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ದೆಹಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.
19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 47 ಆಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ದೆಹಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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