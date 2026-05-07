ETV Bharat / sports

ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​: ಏಷ್ಯನ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿ

ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.

ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​
ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

100 ಗ್ರಾಂ ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್‌ಐ) ಈಗ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳು ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ಗೆ 2025ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು 2026ರ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಷರತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

  • ಹಿರಿಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2025 (ಅಹಮದಾಬಾದ್)
  • ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ 2026 (ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್)
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಡರ್-20 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2026 (ಭಿಲಾಯ್)

ವಿನೇಶ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ: 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2024ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪದಕವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು 100 ಗ್ರಾಂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಅನರ್ಹರಾದರು ಮತ್ತು ಪದಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರ ನಂತರ, ವಿನೇಶ್ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಫೆಡರೇಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ನೋಂದಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಈಗ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಫೋಗಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ಯಾಟ್​ ಕಮಿನ್ಸ್​ಗೆ ₹113 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಫರ್​ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಎ!! ​

TAGGED:

VINESH PHOGAT NEWS
VINESH PHOGATS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.