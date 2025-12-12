ETV Bharat / sports

ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆದ ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್; 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಆಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ​

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​
ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 12) ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾವು ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ (LA 2028)ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 31 ವರ್ಷದ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ರಿಂಗ್​ಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ವಿನೇಶ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಹ ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಬಾರಿ ಕುಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಮೊದಲು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ 50 ಕೆಜಿ ಮಿತಿಗಿಂತ 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವಾಯ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಫೋಗಟ್​ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು.

ನಂತರ, ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2024ರ ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜುಲಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ವಿನೇಶ್ ಒಟ್ಟು 65,080 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 6,015 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈಗ, ವಿನೇಶ್ 2028ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ: ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ 2021ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ವಿನೇಶ್​ ದೇಹದ ತೂಕ 100 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಗೆದ್ದ ಕಿವೀಸ್; WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾರತ

TAGGED:

VINESH PHOGAT INSTA
OLYMIPCS 2028
ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​
VINESH PHOGAT UPDATES
VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.