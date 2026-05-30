ETV Bharat / sports

53 ಕೆಜಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​; ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕನಸು ಭಗ್ನ!

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​
ವಿನೇಶ್​ ಫೋಗಟ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ವಿನೇಶ್ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗೋಯತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ವಿನೇಶ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 53 ಕೆಜಿ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧ 4-6 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ವಿನೇಶ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೇಶ್ ತನ್ನ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ವಿರುದ್ಧ 7-1 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿನೇಶ್ ನಿಶು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಈ ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 7-6 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ವಿನೇಶ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು, ಆದರೆ ರೆಫರಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ವಿನೇಶ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
VINESH PHOGAT ASIAN GAMES
VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.