ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿದರ್ಭ!
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Vijay Hazare Trophy: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿದರ್ಭ 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 2008 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2025-26ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ಪರ ಅಥರ್ವ ಟೈಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೇ, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಹಾರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಟಾಸ್ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿದರ್ಭ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 317 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಅಥರ್ವ ಟೈಡೆ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 80 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊಖಡೆ 33 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್, ಟೈಡೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್ (54) 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಟೈಡೆ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 118 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 128 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದು ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಟೈಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವದಾನ ಪಡೆದರು, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಧಶತಕದವರೆಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೈಡೆ ನಂತರ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡು ಮೂಲಕ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಕುರ್ ಪನ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಸಕಾರಿಯಾ ಕೇವಲ 36 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದರ್ಭ ಸ್ಕೋರ್ 317 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಅಂಕುರ್ ಪನ್ವರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಚೇತನ್ ಸಕರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜಾನಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ: ವಿದರ್ಭ ನೀಡಿದ 318 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 48.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಚಿರಾಗ್ ಜಾನಿ 63 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದರು. ವಿದರ್ಭ ಪರ ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 9.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ ನಚಿಕೇತ್ ಭೂತೆ 3, ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ 2, ನಾಯಕ ಹರ್ಷ ದುಬೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
