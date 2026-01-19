ETV Bharat / sports

ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿದರ್ಭ!

ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು 38 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿದರ್ಭ ತಂಡ
ವಿದರ್ಭ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijay Hazare Trophy: ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿದರ್ಭ 38 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 2008 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2025-26ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ಪರ ಅಥರ್ವ ಟೈಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೇ, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಹಾರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಟಾಸ್​ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿದರ್ಭ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 317 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಅಥರ್ವ ಟೈಡೆ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 80 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊಖಡೆ 33 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್, ಟೈಡೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್ (54) 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಟೈಡೆ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 118 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 128 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದು ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂರನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.

ಟೈಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವದಾನ ಪಡೆದರು, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಧಶತಕದವರೆಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೈಡೆ ನಂತರ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡು ಮೂಲಕ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಅಂಕುರ್ ಪನ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಸಕಾರಿಯಾ ಕೇವಲ 36 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದರ್ಭ ಸ್ಕೋರ್​ 317 ರನ್​ ಕೆಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಅಂಕುರ್ ಪನ್ವರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ಚೇತನ್ ಸಕರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜಾನಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ಚೇಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ: ವಿದರ್ಭ ನೀಡಿದ 318 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 48.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಚಿರಾಗ್ ಜಾನಿ 63 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದರು. ವಿದರ್ಭ ಪರ ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 9.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ ನಚಿಕೇತ್ ಭೂತೆ 3, ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ 2, ನಾಯಕ ಹರ್ಷ ದುಬೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ; 37 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್

TAGGED:

CRICKET
VIDARBHA
SAURASHTRA
ATHARVA TAIDE
VIJAY HAZARE TROPHY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.