ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೋಲು
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
Published : January 16, 2026 at 11:13 AM IST
Vijay Hazare Trophy: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ 49.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 280 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 76 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೂಡ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ 26 ರನ್, ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ 17 ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿದರ್ಭ ಪರ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ದರ್ಶನ್ ನಲಕಾಂಡೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
ದರ್ಶನ್ ನಲಕಾಂಡೆ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಧ್ರುವ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಚಿಕೇತ್ ಭೂತೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಕದಮ್ ಕೂಡ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ವಿದರ್ಭ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀಡಿದ್ದ 280 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಿದರ್ಭ 46.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವು ಅಥರ್ವ ಟೇಡೆ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಟೇಡೆ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅಮನ್, ಧ್ರುವ್ ಶೋರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಅಮನ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 98 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಅದ್ರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧ್ರುವ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಧ್ರುವ್ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅವರು 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅಮನ್ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಮನ್ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯಾಟ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವನ್ನು 250ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಮನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಅಮನ್ ಶತಕದಾಟ: ಅಮನ್ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 147 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ 122 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 138 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥಮ್ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 76 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಮನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಬಂದ ಅಭಿಲಾಷ್ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರಳಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್: 2 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!