'ಗಿಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು'; ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡ RCB ಸ್ಟಾರ್
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2026 at 12:34 PM IST
Venkatesh Iyer : ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿಂದನೀಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2022ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡವು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (retain) ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡವು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಗಿಲ್ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ ತೊಡಗಿದರು.
ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಅಯ್ಯರ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, "ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲ ಸಮಯ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, KKR ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ನಾನು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. 'ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಜ್ರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು' ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. KKR ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೋವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Venkatesh Iyer Talking About On The Unconditional Love & Support Of Rcb Fans❤️🔥 #Venkateshlyer #RoyalChallengersBengaluru https://t.co/HtqzoAAXYZ— Vivek (@vivek199928) November 5, 2026
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಭುತ
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, "ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಾನು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಹಣದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. RCB ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇತರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಅವರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 73 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 52.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
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