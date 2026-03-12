T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 8:10 PM IST
ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇವರು ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬುಮ್ರಾಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಿ20 ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದೀಗ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು 753 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ 740 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ 771 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವರುಣ್ ಈ ವಾರ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಟಾಪ್ 5 ಬೌಲರ್ಗಳು
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) - 753 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ಭಾರತ) - 740 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 736 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 721 ರೇಟಿಂಗ್
ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 704 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಅಭಿಷೇಕ್ vs ಇಶಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್: ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ 875 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 871 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪುಲು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಅಂಕಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಆದರೇ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 65ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅವರು 25 ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡು 40ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಕಳೆದ ವಾರ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ 18 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ 637 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 22ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದು 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ 17 ಸ್ಥಾನ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು 16ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 7 ಸ್ಥಾನ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು 20ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - 875 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ (ಭಾರತ) - 871 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಶಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 848 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 798 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾನ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 766 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
