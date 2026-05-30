ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್-2 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 30, 2026 at 12:48 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Record: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 215 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 96 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಔಟಾದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 2014ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.
ವೇಗದ 1000 ರನ್: ವೈಭವ್ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 440 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಅವರು 545 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
440 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
545 - ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್
560 - ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್
575 - ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್
575 - ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು
21 - ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್
23 - ಲೆಂಡ್ಲ್ ಸಿಮ್ಮನ್ಸ್
23 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
24 - ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ
25 - ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು, ಒಂದೇ ಋತುವಿನ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ 19 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
19 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026)
11 - ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ (2014)
11 - ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (2023)
10 - ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (2022)
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 500 ರನ್ಗಳು: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 233 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 521 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 776 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
521 ರನ್ - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 2026
467 - ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, 2016
402 - ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, 2024
402 - ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, 2025
382 - ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್, 2009
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 237.31ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
