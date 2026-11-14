ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳೀಪಟ
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 4:33 PM IST
Vaibhav Suryavanshi World Record: ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026-27 ಸೀಸನ್ ನವೆಂಬರ್ 14 (ಇಂದಿನಿಂದ) ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಅನುಭವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಇಂದು ಎಲೈಟ್ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ತಂಡಗಳಾದ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಹಾರ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 137 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ್ 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (18 ರನ್), ಅಲ್ತಮಿಶ್ ಅಶ್ರಫ್ (24), ರಘುವೀಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ (14) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಏಳು ಆಟಗಾರರು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗಷ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.
🚨 Toss Update 🚨 Bihar have won the toss and elected to bat first against Saurashtra Vaibhav Sooryavanshi takes charge by becoming the youngest captain in Men's T20 history at just 15 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/gfZV5ZjIph #SMAT | @mflone_ https://t.co/23RFmME9fA— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಸಾಕಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಮಿಂಚಿದರೆ, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈನ್ಸ್ ಫುಲೇತ್ರ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ 16.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಹರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 34 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವರಾಜ್ 18 ರನ್ ಮತ್ತು ಹರ್ವಿಕ್ 21 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೆ, ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಹರ್ವಂಶ್ 33 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ರಾಣಾ ಅಜೇಯವಾಗಿ ತಲಾ 21 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರ ಪರ ಸೂರಜ್ ಕಾಶ್ಯಪ 3 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ಹಿಮಾಂಶು, ಮಯಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 18 ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಈಗ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಜೇಕ್ ವುಕುಸಿಕ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ 15 ವರ್ಷ 232 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಕ್ ವುಕುಸಿಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೈಪ್ರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ 311 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕನಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೊಮ್ರೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 2018ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ 67 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
At 15, Vaibhav Sooryavanshi has become the youngest captain in men's T20 history 👏 But after a positive start, the Bihar skipper falls for a 12-ball 18 against Saurashtra. https://t.co/2T99DLme9o— Cricbuzz (@cricbuzz) November 14, 2026
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು
- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಬಿಹಾರ (ಭಾರತ) - 15 ವರ್ಷ 232 ದಿನಗಳು
- ಜ್ಯಾಕ್ ವುಕುಸಿಕ್ - ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ - 17 ವರ್ಷ, 311 ದಿನಗಳು
- ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ - ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಬೇರ್ಸ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 17 ವರ್ಷ, 358 ದಿನಗಳು
ವೈಭವ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕ!
ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೈಭವ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಉಪನಾಯಕ ಸೂರಜ್ ಕಶ್ಯಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಳಿಕ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕತಾರ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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