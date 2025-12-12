ETV Bharat / sports

ವೈಭವ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ 21 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!

ಅಂಡರ್​ 19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ​

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 3:48 PM IST

ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ತಂಡದ ಪರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಒಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿದ 95 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 171 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ನಂತರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.

ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (69; 7 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 1 ಸಿಕ್ಸ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ 146 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 212 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆರನ್​ ಬಳಿಕ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (69) ವೈಭವ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. 32ನೇ ಓವರ್​ನ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಬೌಲ್ಡ್​ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (38), ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು (32) ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಿಕ್ ಚೌಹಾಣ್ (28) ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈಭವ್​ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 433 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಯುಎಇ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಶ್ ಸೂರಿ, ಯುಗ್ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ 2, ಶಾಲೋಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಯೇನ್ ರಾಯ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

21 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್​: ಇದು ಅಂಡರ್-19 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 21 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2004ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 425 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

17 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೈಕೆಲ್​ ಹಿಲ್ 2008ರಲ್ಲಿ ನಮಿಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ 12 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 108 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಬಿಹಾರ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 176/3 ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.

