ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್: 2 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
Published : January 16, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : January 16, 2026 at 9:59 AM IST
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಬುಲವಾಯೊದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುಎಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಯುಎಸ್ಎ 35.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 107 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡನ್ ಓವರ್ ಸಹ ಸೇರಿತ್ತು.
India begin their #U19WorldCup campaign with a win over USA 🙌#USAvIND 📝: https://t.co/3N373K82a6 pic.twitter.com/zKoNdwSB16— ICC (@ICC) January 15, 2026
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಭಾರತ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯ್ತು, ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಆಟ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 37 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ವಿಧಾನದಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 96 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (2) ಸಹ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 25 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
ನಂತರ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಈ ಇಬ್ಬರು 45 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆದರೆ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಕುಂಡು ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೇ, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೂಡ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತದ 17.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು.
107 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಯುಎಸ್ಎ: ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುಎಸ್ ತಂಡವು ಪೂರ್ಣ 50 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಕೇವಲ 35.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 107 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಪರ ನಿತೀಶ್ ಸುಧಿನಿ (36) ಮಾತ್ರ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅದ್ನಿತ್ ಜಾಂಬ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಾಹಿಲ್ ಗಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೇಶ್ ತಲಾ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
Pacer Henil Patel's five-wicket haul laid the foundation for India's triumph in their #U19WorldCup opener against the USA 👊#USAvIND 📝: https://t.co/3N373K82a6 pic.twitter.com/7YkzEyKUtS— ICC (@ICC) January 15, 2026
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 14 ವರ್ಷ 294 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 15 ವರ್ಷ 245 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ?: ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಪಡೆ ಶನಿವಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
