ಅಂಡರ್​-19 ವಿಶ್ವಕಪ್​: 2 ರನ್​ಗೆ ಔಟಾದರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 9:51 AM IST

Updated : January 16, 2026 at 9:59 AM IST

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಬುಲವಾಯೊದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುಎಸ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಯುಎಸ್​ಎ 35.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 107 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 7 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡನ್​ ಓವರ್​ ಸಹ ಸೇರಿತ್ತು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಭಾರತ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಬೆಳಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯ್ತು, ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಆಟ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 37 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಡಿಎಲ್​ಎಸ್​ ವಿಧಾನದಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 96 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (2) ಸಹ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 25 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.

ನಂತರ ವಿಹಾನ್​ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಈ ಇಬ್ಬರು 45 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆದರೆ 18 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕನಿಷ್ಕ್​ ಚೌಹಾಣ್​ ಮತ್ತು ಕುಂಡು ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂಡು 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೇ, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೂಡ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತದ 17.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು.

107 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಯುಎಸ್​ಎ: ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುಎಸ್ ತಂಡವು ಪೂರ್ಣ 50 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಕೇವಲ 35.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 107 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಪರ ನಿತೀಶ್ ಸುಧಿನಿ (36) ಮಾತ್ರ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅದ್ನಿತ್ ಜಾಂಬ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಾಹಿಲ್ ಗಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೇಶ್ ತಲಾ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 14 ವರ್ಷ 294 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 15 ವರ್ಷ 245 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ?: ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಪಡೆ ಶನಿವಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

