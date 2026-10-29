ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20: ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ 156 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಔಟ್!
IND VS NZ 4TH T20: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
Published : October 29, 2026 at 5:30 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ T20 ಸರಣಿಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 156 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
🚨 GOOD NEWS FOR TEAM INDIA 🇮🇳 - Ishan Kishan is in full swing in nets for the 4th T20I against New Zealand. https://t.co/kdffFUuK5j— Johns. (@CricCrazyJohns) October 29, 2026
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಡೆ ಇದೀಗ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ICYMI: ABHI SHOW 🔥 Launched balls into the stands, left the Kiwi bowlers searching for answers, and then sat down like it was just another day at the office. 🧘♂️ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I on 30th Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 29, 2026
VAIBHAV SURYAVNSHI 4TH T20I: ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಓಪನರ್ ಬೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಭವ್ 45 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ವೈಭವ್ ಹೊರಗುಳಿಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿತಿಶ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ!: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಆಡುವ 11 ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್.
ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ T20I ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಈಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ (IST) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ.
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