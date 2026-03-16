ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದಂಗಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 16, 2026 at 5:21 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ನಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಿರೂಪಕ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೋಗ್ಲೆ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಓವರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 175 ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯವುದು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಮುರಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ವೈಭವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಂದಿನ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೇ ಗೇಲ್ ಅವರ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲುಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ವೈಭವ್ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಅವರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.