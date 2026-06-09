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ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆದ ವೈಭವ್​! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 11:18 AM IST

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ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ದಂಬುಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರಿಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್​ ​ವರ್ಮಾ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಿರಾಝ್​ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವೈಭವ್​ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ 12 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಕರುಣರತ್ನೆ ಔಟ್​ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್​ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 13 ಓವರ್​ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್​ 69/9 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ (32) ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುತುರಾಜ್​ (19) ಮತ್ತು ತಿಲಕ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ 'ಇ' ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಇ' ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?

ನೀವು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ ಎ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ನಾಯಕ), ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ-ಎ ತಂಡ: ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ(ವಿ.ಕೀ), ಅವಿಷ್ಕ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ನುವಾನಿಡು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ಸದೀರ ಸಮರವಿಕ್ರಮ, ಸಹನ್ ಆರಾಚ್ಚಿಗೆ(ನಾ), ಚಾಮಿಕ ಕರುಣಾರತ್ನೆ, ರವಿಂದು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ವನುಜಾ ಸಹನ್, ವಿಜಯಕಾಂತ್ ವ್ಯಾಸಕಾಂತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿರಾಜ್, ಗರುಕ ಸಂಕೇತ್

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TAGGED:

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