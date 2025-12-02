ETV Bharat / sports

ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಸೈಯದ್​ ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Suryavanshi Record: ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ (SMAT)ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ 14 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಹಾರ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ವೈಭವ್ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವರು 20 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಿ20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

3* -–ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಭಾರತ (17 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

2 - ಗುಸ್ತಾವ್ ಮಕಿಯನ್, ಫ್ರಾಂನ್ಸ್​ (11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

2 - ಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಭಾರತ (10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ T20 ಶತಕಗಳು

101 vs ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್ , ಜೈಪುರ (2025)

144 vs ಯುಎಇ, ದೋಹಾ (2025)

108* vs ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (SMAT), ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (2025)*

ವೈಭವ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರು

3* - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

3 - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (34 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

2 - ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

2 - ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಬಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದ 108 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೂ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಶಾ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 66 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಿರಜ್​ ಜೋಶಿ (30 ರನ್​), ರಂಜಿತ್​ ನಿಕಮ್​ (27), ನಿಖಿಲ್​ ನಾಯಕ್​ (22), ಯೋಗೆಶ್​ ಡೊಂಗ್ರೆ (14) ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಶುಭಸುದ್ಧಿ

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI RECORD
SMAT 2025
VAIBHAV SURYAVANSHI CENTURY
ಸೈಯದ್​ ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ
VAIBHAV SURYAVANSHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.