ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್​ ದಾಖಲೆ!!

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ​

Published : May 18, 2026 at 4:52 PM IST

Vaibhav Suryavanshi IPL Record: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ವಿರುದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿನ ​ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವೈಭವ್ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 43ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೊಡೆದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 2024ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (2025ರಲ್ಲಿ 39) ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2016 ರಲ್ಲಿ 38) ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರು

43 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026)

42 - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (2024)

39 - ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (2025)

38 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2016)

38 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2024)

38 – ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (2025)

ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆಯೇ?: ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 2012ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಗೇಲ್​ ಒಟ್ಟು 59 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಇನ್ನು 16 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ತಂಡ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಒಂದು ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

59 - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (2012)

52- ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (2019)

51 - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (2013)

45 - ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (2022)

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

