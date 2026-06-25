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ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂಪರ್​ ಸೆಂಚೂರಿ!

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ​
ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ​ (Vaibhav Suryavnshi X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 5:33 PM IST

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ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದೀಗ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 119 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 168 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 19 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲಿದಿಂದ 'ರಿಷವ್ 11' ತಂಡ 40 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 311 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಅಲ್ಲದೆ 'ವೈಶಾಲಿ 11' ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 'ಬಿರೋಲಿ' ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ್ 87 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 103 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು.

ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ​
ಸ್ಕೋರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ​ (Vaibhav Suryavnshi X Handle)

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವರಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವೈಭವ್ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅಣ್ಣ ವೈಭವ್ ಅವರಂತೆಯೇ ನಿಪುಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 87 ಎಸೆತ 103 ರನ್​..! ವೈಭವ್​ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಬುತ ಶತಕ

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI BROTHER
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