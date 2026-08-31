6,6,6,6,6,6,6: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ!!
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 31, 2026 at 3:15 PM IST
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನ 1 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ವಿರುದ್ಧ 81 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
ಅವರು ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ 15 ವರ್ಷ 157 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ 1969ರಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
The century partnership between Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran. pic.twitter.com/DeRCSvvgkb— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 31, 2026
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೆ ಅದು ತಪ್ಪಿತು. ಅವರು ಇನ್ನೂ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ದಾಖಲೆ ದಂತಕಥೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1990/91ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 262 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಧ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಧ್ರುವ್ ಪಾಂಡೋವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 1988-89ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ 14 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 293 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೈಭವ್
ಪೂರ್ವ ವಲಯವು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯವನ್ನು 80.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 161 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವಲಯವು ಮೊದಲ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. 26 ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
2⃣ in 2⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 31, 2026
Harsh Dubey finally provides the breakthroughs Central Zone desperately needed 👌#DuleepTrophy | #CZvEZ
Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/XnLgwPgsvD
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔಟಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಆದರು. ಈಶ್ವರನ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 39ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಪಾಂಡೆ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು 106 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಔಟಾದಾಗ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಸ್ಕೋರ್ 200/3 ಆಗಿತ್ತು. 54.3ನೇ ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 260 ರನ್ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: US Open 2026; ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜೊಕೊವಿಕ್ಗೆ ಸೋಲು: 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ!!