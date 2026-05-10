ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಯ್ಯರ್, ಸೂರ್ಯ, ಪಂತ್ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 10, 2026 at 3:51 PM IST
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ (ಮೇ 9) ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 29 ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವತಃ ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೆಂಡುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 514 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 100 ಟಿ20 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
So many homies are turning on the TV just to watch Vaibhav Suryavanshi bat and switching it off the moment he gets out. 😭🔥— RebelVerse 🦖 (@RebelVerse_) May 9, 2026
Bro is just 15, already carrying that aura. ☠️ pic.twitter.com/NYxwjEWuS2
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 29 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 40 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದರ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ
30 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026)
29 - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (2024)
27 - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (2026)
22 - ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (2008)
22 - ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (2024)
22 - ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (2025)
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರು
42 - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (2024)
40 - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026)
39 - ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (2025)
38 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2024)
38 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2016)
38 - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (2025)
37 - ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (2018)
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಾಂಗ್-ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನಂತರ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೂ, ವೈಭವ್ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 40.00 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 236.55 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 440 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 229 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 152 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 77 ರನ್ ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
