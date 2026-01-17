ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ
ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 5:29 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Breaks virat kohli Record: ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾಗಾವಗಿ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಬುಲವಾಯೊ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 39 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 192 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಳಪೆ ಅರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 53 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (6), ಅಲ್ಪಮೊತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೇ, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ (7) ಸಹ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವೂ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
Vaibhav Suryavanshi becomes the youngest batter in U-19 World Cup history to score a fifty. 💗🇮🇳 pic.twitter.com/olY02QCiYo— . (@kadaipaneer_) January 17, 2026
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಂತಕಥೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಳನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಭವ್ ಆಡಿರುವ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,047 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 978 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಎಂಟ್ರಿ: 14 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಜಯ್ ಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿರುವ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಳನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,404 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಜೋಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (27 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1386 ರನ್), ತನ್ಮಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ (34 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1316 ರನ್), ಮತ್ತು ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ (21 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1149 ರನ್) ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1149 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಗಿಲ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1080 ರನ್) ಮುರಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ವೈಭವ್ಗೆ ಕೇವಲ 34 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್: ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಅಥವಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
🚨 VAIBHAV SURYAVANSHI CREATES HISTORY! 🚨— CricInformer (@CricInformer) January 17, 2026
THE YOUNGEST EVER U-19 WORLD CUP FIFTY MAKER! 🇮🇳
Vaibhav Suryavanshi rewrites the record books and etches his name into history! 💥👑 pic.twitter.com/ZHG7DbRmTg
U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ
14 ವರ್ಷ 296 ದಿನಗಳು - ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬುಲವಾಯೊ, 2026
15 ವರ್ಷ 19 ದಿನಗಳು - ಶಾಹಿದ್ ಉಲ್ಲಾ ಕಮಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದುಬೈ, 2014
15 ವರ್ಷ 92 ದಿನಗಳು - ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಪಾಮರ್ಸ್ಟನ್ ನಾರ್ತ್, 2010
15 ವರ್ಷ 125 ದಿನಗಳು - ಪರ್ವೇಜ್ ಮಲಿಕ್ಜೈ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) vs ಫಿಜಿ, ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್, 2016
15 ವರ್ಷ 132 ದಿನಗಳು - ಶರದ್ ವೆಸಾವ್ಕರ್ (NEP19) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್, 2004
