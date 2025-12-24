ETV Bharat / sports

39 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಭಾರತದ 14 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​: ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ದಾಖಲೆಯೂ ಉಡೀಸ್​

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಬಿಹಾರ ತಂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್​​ ಗಳಿಸಿದರೆ, 14 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯೂ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.

YOUNGEST LIST A CENTURION
ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 24, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 39 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬಿಹಾರ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.

39 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್​: ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶತಕ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಹೂರ್ ಇಲಾಹಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1986 ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ ಜಹೂರ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 209 ದಿನಗಳು.

ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವ ವೈಭವ್​ಗೆ ಈಗ 14 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 272 ದಿನ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 190 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು.

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು. ಅವರು 2002 ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ 16 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 107 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನು, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯುಷ್ ಲೋಹರುಕ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಗನಿ ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಎರಡನೇ ಅತಿವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​​ ದಾಖಲೆಯೂ ಧ್ವಂಸ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅತಿವೇಗದ 150 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ವೈಭವ್​ ಬರೆದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದಿಗ್ಗಜ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ 64 ಎಸೆತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಜೋಸ್​ ಬಟ್ಲರ್​ 65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ 14ರ ಪೋರ ಕೇವಲ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್​ ಪೂರೈಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಗರಿಷ್ಠ ರನ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಿಹಾರ: ಇನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್​ ಎ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 574 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವಾಯಿತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವು 2 ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 506 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜರು: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ವೈಭವ ಮೆರೆದರು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡಿದ ರೋಹಿತ್​ ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧ 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 155 ರನ್​ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ 101 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 131 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

CRICKET WORLD RECORDS
VAIBHAV SURYAVANSHI
VIJAY HAZARE TROPHY
LIST A RECORDS
YOUNGEST LIST A CENTURION

