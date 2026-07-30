ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!!
ಭಾರತದ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 11:59 AM IST
ಭಾರತದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ್ ಹಿಟ್ಟರ್ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ (ಈಸ್ಟ್ ಜೋನ್) ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 23 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
Vaibhav Sooryavanshi has been named in the East Zone squad for the Duleep Trophy.— Cricbuzz (@cricbuzz) July 29, 2026
The 15-year-old has been named vice-captain even though the squad also includes the likes of Mohammed Shami, Abhimanyu Easwaran and Mukesh Kumar.
Ishan Kishan will be the captain. pic.twitter.com/XG7kYlPpb8
ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಟೂರ್ನಿ
ವೈಭವ್ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೀಮ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈಗ, ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ತಂಡದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೂ ವೈಭವ್ಗೆ ಉಪನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರರ್ಥ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಬಾಯಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಬಂಗಾಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಭೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಲಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಸಿಎಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ವೈಭವ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿರುವುದು ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿದರು.
Teen sensation Vaibhav Sooryavanshi named vice-captain of East Zone for the upcoming Duleep Trophy.— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2026
(PTI File Photo) pic.twitter.com/68IhK4ASq9
ಇನ್ನು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿಯಾಗಿರುವ 35 ವರ್ಷದ ಶಮಿ, 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ನಂತರ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2025/26 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರು ಪೂರ್ವ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡ
ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ), ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಾಮಿ (ಬಂಗಾಳ), ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಬಂಗಾಳ), ಸೂರಜ್ ಸಿಂಧು ಜೈಸ್ವಾಲ್ (ಬಂಗಾಳ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (ಬಂಗಾಳ), ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಂಗಾಳ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ನಾಯಕ, ಜಾರ್ಖಂಡ್), ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ (ಜಾರ್ಖಂಡ್), ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್ (ಜಾರ್ಖಂಡ್), ಸುಭ್ರಾಂಶು ಸೇನಾಪತಿ (ಒಡಿಶಾ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಉಪನಾಯಕ, ಬಿಹಾರ), ಡೆನಿಶ್ ದಾಸ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ (ತ್ರಿಪುರ).
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