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87 ಎಸೆತ 103 ರನ್​..! ವೈಭವ್​ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಬುತ ಶತಕ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 5:38 PM IST

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ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾಜ್‌ಪುರ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಅವರು 87 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿತ್ತು. 118.39 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈದಾನದಾದ್ಯಂತ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಶತಕದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ತಂದೆ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ತಂದೆ (ETV Bharat)

ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ - ತಂದೆ ಮನವಿ

ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಶತಕದಿಂದ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಆಶೀರ್ವಾದ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ETV Bharat)

ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮೂವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದವನು. ಉಜ್ವಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಣ್ಣ ವೈಭವ್ ಅವರಂತೆಯೇ, ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CRICKET
VAIBHAV SOORYAVANSHIS BROTHER
AASHIRWAD SOORYAVANSHI CENTURY
ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
AASHIRWAD SOORYAVANSHI

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