ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವೈಭವ್!!
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 4:04 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಲಿಂಗ್ಡೋ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಲಿವತಿ ಲೆಮ್ಟೂರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ವೈಭವ್ ಒಟ್ಟು 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯವು, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 210 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ತಂಡವು ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
LADIES & GENTLEMEN - MEET VAIBHAV SOORYAVANSHI, THE BOWLER. 🥶 pic.twitter.com/LSHlZtKvFW— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 25, 2026
ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 28ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ವೈಭವ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಲಿಂಗ್ಡೋ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ದಾಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಗ್ಡೋ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಲಿಂಗ್ಡೋ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಇಮ್ಲಿವತಿ ಲೆಮ್ಟೂರ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಲೆಮ್ಟೂರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 467 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ 167 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಾಮಿ ಕೂಡ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ 55 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಪರ ಅಭಿಜಿತ್ ಕೆ. ಸರ್ಕಾರ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 356 ರನ್ಗಳ ಗಣನೀಯ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಡ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋಆನ್ ಹೇರಿತು.
ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನಂತರ, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ತಂಡವು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 102/8 ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇನ್ನೂ 254 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ನಂತರ ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
Vaibhav Sooryavanshi in Test cricket? 🧐— Cricbuzz (@cricbuzz) August 25, 2026
Rahul Dravid says we need to be patient pic.twitter.com/txmX88nQQg
ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ವಲಯವು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 210 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಪೂರ್ವ ವಲಯವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 467 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯವು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 111 ಮತ್ತು 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
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