ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಶ್ರೀಕಾಂತ್
ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 8:44 PM IST
ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆಯ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಏಕದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (ODI) ಕೂಡ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಟಗಾರ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಈ ಸರಣಿಗೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ, ಅವರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ
"ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಆಟ ಕೇವಲ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಟೈಮಿಂಗ್' (ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕೌಶಲ) ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ವೈಭವ್ಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಸಚಿನ್ ಇದ್ದರು ನಂತರ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ ಬಂದರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವೈಭವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರ ಪುತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡದೆ, ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಕಾಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡಿ. ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.
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