ವೈಭವ್ಗೆ IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್; ಸಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್; 15ರ ಬಾಲಕನ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚಿದ 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್'
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು.
Published : May 28, 2026 at 7:34 AM IST
ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ(ಚಂಡೀಗಢ): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಲೀಗ್ನ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದರು.
12 ಸಿಕ್ಸರ್!: ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಟೂರ್ನಿ ಖ್ಯಾತಿಯ IPL ಟಿ20 ಲೀಗ್ನ ಎರಡನೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೇನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕಟ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದವು.
We are out of words 👏👏— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
9⃣7⃣(29) of absolute force from Vaibhav Sooryavanshi 🔥🔥
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2013ರ ಸೀಸನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 13 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
Every single person is on their feet as the 15-year-old walks off 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2012ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಗೇಲ್ಗಿಂತ ಕೇವಲ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಿಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 65ಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿತು.
He's always aiming for the stars 💫— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಬಿ ಬಾಸ್' ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 'ವೈಭವ':
- ಅನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರನೋರ್ವನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಕೆ- 680 ರನ್
- ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್- 65
- IPLನಲ್ಲಿ 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ- 243 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್
- ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್- 12
- ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್- 8
ಹೊಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್: ವೈಭವ್ ಆಟ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಪಂದ್ಯ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದ್ಭುತ. ಹೊಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ- ಸಚಿನ್: ವೈಭವ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಗುವಿನ ಆಟ ಅದ್ಭುತ- ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಬಾಸ್ ಬೇಬಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಂಬಲಾಗದ್ದು. ಈ ಮಗು ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಆಟಗಾರನ ಉದಯ-ಜಯಸೂರ್ಯ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಆಟಗಾರ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
